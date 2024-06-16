美品♪ アーバンリサーチドアーズ 開襟ワイドシャツ 麻 リネン混 ゆったり

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URBANRESERCHDOORSアーバンリサーチドアーズ2022年SSワイドシャツ半袖五分袖ドロップショルダー洗えるオープンカラーブラウスすっきりとした綺麗なオープンカラーのシャツです。テンセルの素材にリネンを含ませることで柔らかく仕上がり、肌離れが良く高温多湿でも快適な着心地。オーバーサイズで体型カバーにもなり羽織りとしても使えます。爽やかなラベンダー色は上品な印象を与えてくれるとても素敵なカラーです。ほぼ使用感なく綺麗な状態です。今の季節にぴったりですのでお探しの方にぜひ♪【サイズ】・実寸サイズ着丈：約69cm身幅：約65cm裄丈：約52cm【カラー】・ラベンダー系【素材】・テンセル92%・麻リネン8%☆即購入歓迎☆安心の匿名配送★used品になりますので新品同様お求めの方はご遠慮ください。★素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。★タイトルや説明文にないアクセサリーなどはつきません。★トラブル防止のため、気になることがございましたら購入前にコメントお願いします(ᵕᴗᵕ)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−♪その他のトップスはこちら↓#かおりんのトップス一覧♪商品一覧はこちら↓#かおりんの商品一覧−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋素材···麻カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋