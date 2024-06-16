- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- USED USA 半袖 ノーカラーシャツ プルオーバー vintage
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
＜商品説明＞アメリカ古着、半袖のロング丈ノーカラーシャツです。タグはなくブランドは不明。ハリのあるコットン系の生地にやや着丈ロングなブラック無地。レイヤードなども素敵かと思います。＜商品状態＞画像10枚目、多少の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：84cm肩幅：48cm身幅：56cm袖丈：26cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし
http://narcologia.ru/goods/response852542.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388617.html
http://narcologia.ru/goods/reboot661836.html
古着 60s 米軍 US ARMY NAM戦 TRICOT KNIT ミリタリー プルオーバー スリーピング シャツ S 古着【30off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
1967年 米軍 実物 U.S. ARMY サージカル コットン プルオーバー Wステッチ 半袖 シャツ SMALL (検索 ビンテージ ベトナム 戦 アーミー ミリタリー ホスピタル Tシャツ ノーカラー ワーク
古着 70s 米軍 USN 名作 JUMPERS UTILITY ミリタリー プルオーバー ユーティリティ シャツ S - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
L 80年代 BONTON 総柄 ノーカラーシャツ 半袖 コットン柄シャツ ...
定番】ノーカラー Vネック 半袖シャツ｜ABAHOUSE / アバハウス
古着 70s USA製 Lee Prest 「Phillips 66」 オールド ワーク シャツ 15 - 15 1/2 古着【10off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
カートコバーン tシャツ チャールズピーターソン Nirvana バンド USA ...
9927.USA製 キャルトップ チェックシャツ 半袖シャツ ストリート 古着 ...
ナイロンジャケット 総柄 レトロ柄 ヴィンテージ 衣装 古着ストリート ...
L 80年代 BONTON 総柄 ノーカラーシャツ 半袖 コットン柄シャツ ...
50's Monterey TWIN SPORT STYLED BY Nofade プリントネルスキッパー ...
1990年代/claiborne/総柄 半袖シャツ/柄シャツ/レーヨン100% | Vintage ...
M.T.S ナイロンプルオーバー L グレー Made in USA フロントプリント ...
http://narcologia.ru/goods/response852542.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388617.html
http://narcologia.ru/goods/reboot661836.html
古着 60s 米軍 US ARMY NAM戦 TRICOT KNIT ミリタリー プルオーバー スリーピング シャツ S 古着【30off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
1967年 米軍 実物 U.S. ARMY サージカル コットン プルオーバー Wステッチ 半袖 シャツ SMALL (検索 ビンテージ ベトナム 戦 アーミー ミリタリー ホスピタル Tシャツ ノーカラー ワーク
古着 70s 米軍 USN 名作 JUMPERS UTILITY ミリタリー プルオーバー ユーティリティ シャツ S - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
L 80年代 BONTON 総柄 ノーカラーシャツ 半袖 コットン柄シャツ ...
定番】ノーカラー Vネック 半袖シャツ｜ABAHOUSE / アバハウス
古着 70s USA製 Lee Prest 「Phillips 66」 オールド ワーク シャツ 15 - 15 1/2 古着【10off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
カートコバーン tシャツ チャールズピーターソン Nirvana バンド USA ...
9927.USA製 キャルトップ チェックシャツ 半袖シャツ ストリート 古着 ...
ナイロンジャケット 総柄 レトロ柄 ヴィンテージ 衣装 古着ストリート ...
L 80年代 BONTON 総柄 ノーカラーシャツ 半袖 コットン柄シャツ ...
50's Monterey TWIN SPORT STYLED BY Nofade プリントネルスキッパー ...
1990年代/claiborne/総柄 半袖シャツ/柄シャツ/レーヨン100% | Vintage ...
M.T.S ナイロンプルオーバー L グレー Made in USA フロントプリント ...