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USED USA 半袖 ノーカラーシャツ プルオーバー vintage
商品番号 V87854464121
商品名

USED USA 半袖 ノーカラーシャツ プルオーバー vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,435 円
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商品詳細

＜商品説明＞アメリカ古着、半袖のロング丈ノーカラーシャツです。タグはなくブランドは不明。ハリのあるコットン系の生地にやや着丈ロングなブラック無地。レイヤードなども素敵かと思います。＜商品状態＞画像10枚目、多少の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：84cm肩幅：48cm身幅：56cm袖丈：26cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし
http://narcologia.ru/goods/response852542.html
http://narcologia.ru/goods/waveform388617.html
http://narcologia.ru/goods/reboot661836.html
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