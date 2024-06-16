USED USA 半袖 ノーカラーシャツ プルオーバー vintage

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＜商品説明＞アメリカ古着、半袖のロング丈ノーカラーシャツです。タグはなくブランドは不明。ハリのあるコットン系の生地にやや着丈ロングなブラック無地。レイヤードなども素敵かと思います。＜商品状態＞画像10枚目、多少の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：84cm肩幅：48cm身幅：56cm袖丈：26cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし