進撃の巨人 Tシャツ

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商品詳細
✦即購入OK✦メッセージTシャツNo,5投資Sサイズステッカー付きグッズ整理の為出品させていただいております目立った傷や汚れはありませんが細かな初期傷を気にされる方の購入はお控え頂きますようよろしくお願い致します。＜(__)＞質問等あればコメントください！カラー···ホワイト袖丈···半袖
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