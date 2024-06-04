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アーバンリサーチ　ドアーズ　とろみＶネックブラウス
商品番号 P76012607868
商品名

アーバンリサーチ　ドアーズ　とろみＶネックブラウス
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋着丈61センチ身幅48センチ他サイトでも出品しておりますので、売却が決まれば削除する場合もございます。ご了承ください。着用は数回で、美品だと思います。検品では特に痛みもありませんでした。とろみのある、着心地の良い素材です。オフィスカジュアルにも、普段でも着回ししやすいブラウスです。あくまでも中古品ですので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
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