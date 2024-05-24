美品『EMMAJAMES』フリルブラウス(13R)ピンクベージュ　オケージョン

No.2000閲覧いただきありがとうございます！プロフお読み下さい☆は是非フォローお願い致します(^^)♪《フォロー割引》1000〜2999円 → 100円引き3000円以上 →200円引き※1000円以下 →お値引き対象外《まとめ割》フォロー\u00262点以上 総額から10%OFF《セール・割引について》原則その他セール割引との併用不可です。購入前にコメントお願い致します！#AColorofyourOwn古着↑こちらから商品一覧ご覧いただけます♡ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◉ブランド『 EMMAJAMES 』 ◉デザイン:写真参照下さい。☆1点物なので早い者勝ちです♪ ◉カラー/ピンクベージュ（色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ）◉素材写真ご参照下さい。◉サイズ/Mと記載しておりますが、メーカーサイズ13Rです。平置き採寸ご参照下さい☆【詳細:平置き採寸cm】身幅/約48着丈/約58袖丈/約59肩幅/約37※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。◉状態 ☆写真ご参照下さい☆背中に1カ所つれた糸ありますが、目立たず美品❣️若干の透け感あり、胸元のフリルも派手過ぎず、淡いピンクがかったアイボリーからベージュのカラーにラメ糸のストライプが身体の曲線をより美しく引き立ててくれます。オケージョン、入学式、セレモニー、大切な場面で活躍、さりげなくジャケットの下でもひと目を引く一着です☆※小物は含みません。▼注意事項▼◉落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします♪◉こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。◉保管上または梱包でシワはご容赦ください。◉確認は人間が行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。また特に状態に敏感な方のご入札はお控えください(__)◉商品デザイン、状況には主観を伴う表現および受け止め方に個人差がございます。◉不明な点がありましたらお気楽に、ご質問下さい☆



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