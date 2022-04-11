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ヴェレッタオッターヴァ　K18 PG ガーネット ネックレス
商品番号 C30561900692
商品名

ヴェレッタオッターヴァ　K18 PG ガーネット ネックレス
ブランド名 ソフィアコレクション
特別価格 税込 29,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェレッタオッターヴァ　veretta8vaK18PGガーネットネックレス付属品なし実寸サイズ：最大幅約:15.3mm×13.2mm厚み:8.6mm中石：ガーネット　ダイヤモンド0.18ct
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