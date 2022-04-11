ヴェレッタオッターヴァ　K18 PG ガーネット ネックレス

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商品詳細
ヴェレッタオッターヴァ veretta8vaK18PGガーネットネックレス付属品なし実寸サイズ：最大幅約:15.3mm×13.2mm厚み:8.6mm中石：ガーネット ダイヤモンド0.18ct
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