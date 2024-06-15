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キャシミア100%シャネルワンピース\u0026ショールセット(正規品)36サイズ美品
商品番号 L24421544010
商品名

キャシミア100%シャネルワンピース\u0026ショールセット(正規品)36サイズ美品
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 114,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

**36サイズ　　ショール(幅約:59センチ、長さ約:215センチ)**正規品(デパートで購入)**グレー、オレンジ色**キャシミア100%**クリニック済み***バラ売り可能****
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful168551.html
http://narcologia.ru/goods/composite169254.html
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