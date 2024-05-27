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ANATOMETAL アナトメタル フラワーエンド
商品番号 G89141553674
商品名

ANATOMETAL アナトメタル フラワーエンド
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ANATOMETALアナトメタルフラワーエンドネジ式(※パーツのみとなります)ゲージ：16Gサイズ：7mm素材：チタン中央：ガーネットジルコニア花びら：キュービックジルコニアとても可愛いデザインなので気に入ってくださる方がいらっしゃると嬉しいです！数回使用していますが目立った傷や汚れもなく美品だと思います！ただ、使用済みのものですので神経質な方のご購入はご遠慮頂けますと幸いです。OPP袋＋プチプチ＋防水加工のうえ、普通郵便にて発送予定です。
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