【美品】A.D.M.J ショルダーバッグ ターンロック サフィアーノ ブラック

★☆★☆値下げ交渉に積極的にお応えします☆★☆★☆★☆★お気軽にコメントどうぞ！！ ★☆★☆A.D.M.Jのショルダーバッグの出品です。主観ではありますが美品です。保存袋、ギャランティーカードついています（╹◡╹）●商品名A.D.M.Jエーディーエムジェイアクセソワドゥマドモワゼルショルダーバッグターンロック●商品状態・ターンロック部分細かなキズがあります,（写真8）・フラップ下、擦れがあります。（写真9）・ショルダー部分わずかにダメージあります。（写真10上）・僅かに糸のほつれがあります。（写真10下）●色黒ブラック系×ピンク系●素材レザー●サイズ縦 15cm幅 23cmマチ 7cmショルダー高さ 50cm（調整可能です。）※素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。●ポケットファスナー付ポケット×1ターンロック付ポケット×1マグネット付ポケット×1内側ファスナー付ポケット×1小ポケット×2●付属品・保存袋・ギャランティカード●購入場所古物商許可証を必要とするオークション古物商許可証取得しています♪出品しているお品は全て鑑定された正規品です。安心してお買い求め下さい^_^大分県公安委員会古物商許可番号 第941010003461●注意事項・タイトルにある美品は主観となりますので画像にて判断願います。・綺麗な状態ではありますが中古品である事をご了承下さい。・掲載している画像はご使用されているスマートフォン、ディスプレイの環境によって多少色が異なる場合がありますのでご了承下さい。●発送発送は匿名配送、らくらくメルカリ便にて簡易包装で送ります。プチプチを巻き防水袋に入れた状態となります。色々なブランドのバッグを出品してしています^_^是非ご覧ください（╹◡╹）#ta26バッグ出品中



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