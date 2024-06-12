ネオプレン　フリルトートバッグ

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タグは切ってしまいましたが使う機会がなさそうなので出品します。ベージュ？となっていますが写真のお色です。自宅保管していますので気にならない方どうぞ(^o^)《A4サイズ》フリルデザインが大人可愛いネオプレン素材のトートバッグ《デザイン》使い勝手の良いシンプルなトートバッグに、上品なフリルデザインを組み合わせました、程良いフェミニンなテイスト。Ａ4サイズ以上のサイズ感なのでプライベートはもちろん、通勤やマザーズバッグ、ジムバッグとしてもピッタリなアイテムです。《機能》・内装にはポケットが付いているので便利です《素材》程良い厚みがある「ネオプレン（ポリエステル）」素材を使用しているので、くたっとならずバッグが自立します。バッグを立てたまま物の出し入れができて便利です。【CURIBISCUI（キュリビスキュイ）】東京恵比寿にある、オリジナルとセレクトで展開するバッグを中心としたファッション雑貨のブランドです。お洒落心をくすぐられるディティールを大切にし、本革やフェイクレザーなどのマテリアル、オリジナルプリントや高機能素材などのこだわりを持った物作りで展開しています。