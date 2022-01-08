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美品　スクラップブック　ショルダーバッグ　リュック　2way レザー　黒
商品番号 I10031772552
商品名

美品　スクラップブック　ショルダーバッグ　リュック　2way レザー　黒
ブランド名 スクラップブック
特別価格 税込 5,059 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(◍•ᴗ•◍)ScrapBook×MYBESTBAGスクラップブックショルダーバッグ　レザーリュック　ブラック牛革サイズよこ　39.5cmたて　34.5cmマチ　8cm素人採寸のため誤差ございます。マイベストバッグはイタリア、フィレンツェのメーカー。伝統的なフィレンツェの革製品と最先端の工業技術を完璧に組み合わせて上質な革製品を製造し、イタリア全土及び、世界中で販売しています。スタイリッシュなデザインと高品質が支持されています。トートバッグ（肩掛けも可能）・リュックとしてお使いいただける2WAYバッグ。ハンドル部分を引っ張るだけでリュックに早変わり。とても便利な仕様です。A4サイズも横に入れられるのでお仕事にも◎シンプルなデザインなのでチャームなどをつけてアレンジしても◎汚れもなく全体的に綺麗です。気分によって使い方を変えられるので気に入って購入しましたが、出かけることが少なく、荷物も少ないのでこちら出品します。中古品にご理解いただけるかた、よろしくお願いいたします。他サイトにも出品しております。急な削除ございます。ご理解ください。おまとめ購入大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。出品一覧はこちら↓#リリーさん小物
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