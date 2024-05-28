再度短期間オープンしましす。23区ジャケット

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カラー...ホワイトアイボリー系フード...フードなし季節感...秋季節感...秋、冬一ヶ所小さな汚れがあります。数回ですが、使用した商品なので、その点をご理解頂いた方のみのご購入をお願いしています。宜しくお願い申し上げます。