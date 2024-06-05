ヴィンテージ tシャツ カットソー レディース

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商品詳細
＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃※トラブル防止のため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい。◆フォロワー様限定で◎3000〜4999円200円割引◎5000〜7999円400円割引◎8000〜9999円600円割引◎10000円以上 800円割引値下げ交渉も受け付けてます^-^フォロー後ご希望金額をご記入ください^-^※10％を超える値下げ交渉は基本的にお応えしかねます。※ゲリラ的にセールもしていますのでアカウント名をチェックしてみて下さい！購入前に商品のコメント欄にて「フォローしました！」などとお伝え下さい(^^)コメントなしの即購入歓迎いたします！エルメス、ヴィトン、ディオール、シャネル、グッチ、セリーヌなど出品中！レアなヴィンテージ品も取り扱っております！商品一覧はこちら→#シャンヴル＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃◆商品名···ヴィンテージ古着カットソー◆カラー···アイボリー系◆サイズ···M 着丈約58.5㎝ 胸囲約45㎝ 袖丈(首元から)約31㎝※平置き実寸のため多少の誤差はご了承ください◆商品状態···目立った傷や汚れはありません。◆ランク···良い※あくまで主観ですのでご了承ください。◆管理番号230713A1582772●中古品にご理解のある方のみご購入をお願いします。＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ヴィンテージ、ヨーロッパ古着、レトロ、セリーヌ、ディオール、ダイアナ、ネブローニ、ルシェルブルー、グレースコンチネンタル、ZARA、など豊富な種類を出品中です！レディース一覧はこちら→#シャンヴルレディース一覧ヴィンテージ、レトロ、ルシェルブルー、グレースコンチネンタル、ZARA、など豊富な種類を出品中です！デニムもあります！スカート、ワンピース、ボトムス、トップス一覧はこちら→#シャンヴルスカートワンピース一覧気に入って頂けたら是非いいね、フォロー宜しくお願い致します！＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃※商品は予告なく削除する場合がございますので、ご購入希望の方はお早めにご購入かコメントを入れることをおすすめ致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖
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