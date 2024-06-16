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お値下げ ☆ ドレステリア ノースリーブブラウス
商品番号 L20399603833
商品名

お値下げ ☆ ドレステリア ノースリーブブラウス
ブランド名 ドレステリア
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます♡断捨離のための出品です。色とデザインが気に入って購入したのですが、私の体型に合わず、あまり着る機会がありませんでした。36号(S)ですが、ノースリーブなので普段M〜Lサイズ着用の私でも着れるサイズ感だったのでフリーサイズ表記にしました。ご質問など、お気軽にどうぞ(^-^)カラー···ブルー袖丈···袖なし素材···コットン季節感···夏
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