お値下げ ☆ ドレステリア ノースリーブブラウス

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ご覧頂き、ありがとうございます♡断捨離のための出品です。色とデザインが気に入って購入したのですが、私の体型に合わず、あまり着る機会がありませんでした。36号(S)ですが、ノースリーブなので普段M〜Lサイズ着用の私でも着れるサイズ感だったのでフリーサイズ表記にしました。ご質問など、お気軽にどうぞ(^-^)カラー···ブルー袖丈···袖なし素材···コットン季節感···夏