80sレトロ ブルックスブラザーズ 小花柄セットアップ ブラウス スカート

出品中の他商品#DOC_古着#DOC_セットアップ#DOC_ブラウス上記のハッシュタグをいいね!順 おすすめ順 価格の安い順等で検索ください。✦お取引前に必ずプロフィールをご覧ください。❒フォロー割引実施中❒フォロー頂くと100円お値引させて頂きますのでコメントでのお知らせをお願いします。¥1,500-以下の商品はフォロー割引対象外となりますのでよろしくお願いいたします。コメント無し即購入大歓迎です。まとめ割引もさせて頂きますのでお気軽にコメントください。小さく圧縮しての発送となります。畳シワなど気になる方はご購入お控えください。【商品説明】80sレトロブルックスブラザーズ小花柄セットアップブラウススカート【サイズ】4身幅:47cm着丈:61cm袖丈:28cm肩幅:36cmウエスト31cm総丈78cm※平置きでの採寸サイズ 多少の誤差はご容赦ください。※サイズ感についての質問はお受けすることができませんので、お手持ちのご洋服の実寸サイズと比べていただくことをお勧めします。【素材】画像のタグに記載の素材情報をご覧ください。【状態】襟脇スカートフロント薄汚れ一番下ボタン穴ダメージ経年※汚れ等写真にてご確認ください。※細かいデザインなどは写真にてご確認ください。メンズ、レディース、トップス、Tシャツ、カットソー、カーディガン、スカート、ワンピース、ジャケット、シャツ、ダウン、ライダース、ブルゾン、デニム、パンツ、バッグ、アクセサリー、スニーカー、靴、サンダル、パンプス等、様々な商品を出品中です。気になる事があれば、お気軽にご相談ください。#No.1075#ANK150



