トップス ブラウス シャツ♡半袖 レディース 花柄 おしゃれ シフォン 着痩せ

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【商品名】 フレンチスリーブ★フラワーブラウス【カラー】 ネイビー 紺【サイズ】 M☆★フレンチスリーブなのでカーディガンを羽織ってもゴワつかないので蒸し暑い秋にもピッタリです★☆フレンチスリーブが着痩せ、ネイビーで細見え♡スッキリ見えてスタイルアップできる万能トップス★袖のフラワープリントがオシャレ！とろみのある柔らかいシャツで女性らしく、デザイナーズブランドのような凝ったデザインのインポートブラウスです♡めずらしいデザインで、ハイブランド とも相性◎袖とリボンがとってもかわいいのでピアスネックレスなどアクセサリーをつけなくても華やかで素敵です◎海外ファッションインポート韓国ファッションお好きな方オススメです☆彡凝ったデザインですが落ち着いた色合いなのでビジネスOLさん入園式入学式オケージョン同窓会パーティーなどシーンを選ばず大活躍しそうです♪カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...花柄季節感...春、夏、秋