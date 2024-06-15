C 1670【リバーシブル】X-girl TシャツサイズS

数ある商品の中から当店【ペニーレーン】の商品をご覧いただきありがとうございます。当店Tシャツの一覧はこちらからご覧いただけます。 → #PennyLaneTshirts【購入について】即購入OKです。コメント不要です。【割引について】フォロワー割引リピーター割引用意しております。【この商品のご説明】X-girlのTシャツでございます。◯サイズ表記：1◯平置き採寸肩幅：45袖丈：19身幅：48総丈：56＊単位はｃｍです。＊平置き実寸計測です。＊総丈は首元からの計測です。【ご注意点】＊商品はあくまで中古です。中古にご理解のない方、新品クラスを求める方はご利用をお控えください。＊状態については主観で表記しています。＊着画や別カットの写真のご要望は対応できません。＊専用、取り置きには対応することができません。＊その他、メルカリ規約に反するすべての事柄に対応できません。＊お断りすることなく、商品は圧縮して送付する場合がございます。あらかじめご了承ください。すべての年代、すべての方に洋服を楽しんでもらいたいと願っております。＊＊＊Tシャツの一覧はこちら →#PennyLaneTshirts商品の一覧はこちら→#PennyLane



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