ブランド！カナダ製 BARBARIAN スタンドカラー ボーダーラガーシャツ ...

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MADEINCANADA。サイズM。実寸、●肩幅40センチ。●身幅47センチ。●着丈60センチ。●袖丈44センチ。老舗ラガーシャツブランド、カナダ製BARBARIANのスタンドカラーボーダー柄ラガーシャツです。カジュアルに寄せながらも、しっかりとした本格的な作りの良い商品。ラバー製のボタンや脇下の補強布等もしっかりと施されています。袖丈も長袖に近い半端丈で適度な抜け感があって雰囲気抜群の一着です。コンディションも良く、比較的使用感の少ない美品です。特に気になるような箇所もありませんが、あくまで古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。BARBARIANバーバリアンカナダ製ラガーシャツボーダー柄スタンドカラー半端袖老舗RUGBYラグビースポーツキレイめカジュアル古着女子フルジョユーロフレンチフランスイタリアイギリスドイツアメリカアメカジヴィンテージビンテージ古着