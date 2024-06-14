BEAUTY\u0026YOUTH UNITED ARROWS バタフライスリーブブラウス

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大人気の色、柄。バタフライスリーブが主役のウォッシャブルブラウスです。一枚でお洒落感アップできるアイテムです。今年、購入しました。短時間２回着用の使用感の少ない綺麗な商品です。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。すっきりとしたバンドカラーに、メリハリを生む分量感のある袖が、大人ムード漂う華やかなオーラを発揮します。ウエストインでもアウトでも様になる一着。■素材セルロースコットンの、ふんわりとしたナチュラルな落ち感が魅力です。ご自宅での手洗いが可能な利便性も兼ね備え、汗ばむ季節にも大活躍。カラー:ホワイトサイズ:フリー素材:本体；再生繊維(セルロース)62％コットン38％ヨーク裏；コットン100％