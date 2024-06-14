【リズム】R-ISM 半袖ブラウス カットソー Vネック スキッパー 上品

no.y1944Y▶︎サイズの詳細は“お写真の1番最後“をご確認下さいm(__)m˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚༚˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚⭐︎コメントなし即購入大歓迎です♡詳しくはプロフィールをご覧下さいませm(__)m#きらら7second-hand↑♪毎日出品☻商品一覧はこちらです♪⭐︎ブランド:R-ISM⭐︎色:水色色は主観です。映り具合などの多少の違いはご了承下さいm(__)m⭐︎サイズ表記:４⭐︎平置き採寸最後のお写真に記載しておりますのでご確認宜しくお願い致します⭐︎商品説明少々糸引きがございますがまだまだ着用出来るお品です(´▽`)♡お写真ご参照下さい。#きらら7second-hand↑商品一覧はこちらです♪✿古着・中古品にご理解の上でのご検討宜しくお願い致します╰(*´︶`*)╯♡✿メンズ・レディース分かりかねる商品はカテゴリーが交互している場合がございます平置きの採寸とお写真でご確認頂いた上でのご購入宜しくお願い致します⭐︎✿予告なく急遽出品を中止・削除させて頂くことがありますご了承下さいお早目のご購入をお勧め致します(˃̵ᴗ˂̵)ご覧頂きありがとうございました(*≧∀≦*)安心して丁寧なお取引を心がけております⭐︎宜しくお願い致します⭐︎



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