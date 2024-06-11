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新品未使用　コーチ COACH ショルダーバッグ
商品番号 L83540708865
商品名

新品未使用　コーチ COACH ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,289 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャカード織りのシグネチャー柄がなんともエレガント。すっきりと無駄のないシルエットで、様々な装いにマッチします。開け口にはファスナーが備わり、プライバシーをきちんと保護。旅先でも重宝するアイテムです。商品名コーチアウトレットショルダーバッグシグネチャーレディースCOACHカラーSVDK6ブラックスモークブラックサイズ約横上部24cm/下部25.5cm×縦22cm×幅5cmショルダーの長さ：約112-125.5cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：3cm重量：約290g素材コットン/レザー品質開閉種別：ファスナー/外部様式：オープンポケット×1プレゼントでもらってから、自宅保管してました新品未使用になります商品は写真にうつっているものが全てです　紙袋、包装資材等はありません種類···ミニショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/reproduce62355.html
http://narcologia.ru/goods/slide999487.html
http://narcologia.ru/goods/assessor428703.html
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