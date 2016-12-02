大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2

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【タイトル】ダイヤモンドルース 1.19ct DVS-2 送料無料【石名】ダイヤモンド【カラット数】1.19ct【カラー】Dカラー【クラリティ】VS-2GIAReportNumber:2221033318Identification:Laboratory-GrownShapeandCuttingStyle:RoundBrilliantMeasurements:6.86-6.92×4.13mm【コメント】大粒ダイヤモンドルース（裸石）で、ラボ合成ダイヤモンドです。天然ダイヤモンド国際相場の87%OFF価格で変動します。ラボグロウンダイヤは天然ダイヤと同じ成分、輝き、耐久性を持ち海外では婚約指輪にも選ばれています。自然環境に壊さない、実験室で合成する。1ctアップのダイヤを低予算で購入を実現させてくれます。カットも最上級で、輝きは最高。多くのハリウッド俳優も愛用し、平和なダイヤとして、人気の高い商品です。◆商品の状態 未使用#記念日#お誕生日#プレゼント#ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤモンドルース#ダイヤルース#ダイヤモンドルース#裸石#ルース#ダイヤモンド裸石#投資#1ct#1カラット#1カラットダイヤ#ラボダイヤモンド#合成ダイヤモンド#人工ダイヤモンド#エコダイヤモンド