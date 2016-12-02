  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
商品番号 W48837572569
商品名

大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 59,999 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【タイトル】ダイヤモンドルース　1.19ct　DVS-2　送料無料【石名】ダイヤモンド【カラット数】1.19ct【カラー】Dカラー【クラリティ】VS-2GIAReportNumber:2221033318Identification:Laboratory-GrownShapeandCuttingStyle:RoundBrilliantMeasurements:6.86-6.92×4.13mm【コメント】大粒ダイヤモンドルース（裸石）で、ラボ合成ダイヤモンドです。天然ダイヤモンド国際相場の87%OFF価格で変動します。ラボグロウンダイヤは天然ダイヤと同じ成分、輝き、耐久性を持ち海外では婚約指輪にも選ばれています。自然環境に壊さない、実験室で合成する。1ctアップのダイヤを低予算で購入を実現させてくれます。カットも最上級で、輝きは最高。多くのハリウッド俳優も愛用し、平和なダイヤとして、人気の高い商品です。◆商品の状態　　未使用#記念日#お誕生日#プレゼント#ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤモンドルース#ダイヤルース#ダイヤモンドルース#裸石#ルース#ダイヤモンド裸石#投資#1ct#1カラット#1カラットダイヤ#ラボダイヤモンド#合成ダイヤモンド#人工ダイヤモンド#エコダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/forthcoming917992.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant312882.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic182912.html
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
プロポーズリングm306-1ct-d-vs2-3ex-1 | 【美輪宝石】福岡で低価格高 ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
１カラット以上のハートシェープダイヤモンド指輪 指輪・リング YUDA ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
プロポーズリングm306-1ct-d-vs2-3ex-1 | 【美輪宝石】福岡で低価格高 ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
５カラットと２カラットのダイヤモンドです。大粒ダイヤモンドをお探し ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
HANDMADE】PT950 Total2.065ctカラーダイヤモンド リング※AGT・中央 ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
１カラット以上のハートシェープダイヤモンド指輪 指輪・リング YUDA ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
大切な ♢売りきり価格♢ ピンクダイヤ 0.037ct 各種パーツ - ivnl.com.br
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
１カラット以上のハートシェープダイヤモンド指輪 指輪・リング YUDA ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
Fancy gray blueブルーダイヤモンド ルース-
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
HANDMADE】PT950 Total2.065ctカラーダイヤモンド リング※AGT・中央 ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
２カラット,3カラット,4カラットなどの大粒ダイヤモンドをリフォーム ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
鑑定書付 ダイヤモンド プラチナ 婚約指輪 エンゲージリング D-VS1-Excellent 大粒 1カラット PT900 ダイヤ 1ct 6本爪 立爪 指輪｜au PAY マーケット
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
Fancy gray blueブルーダイヤモンド ルース-
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
５カラットと２カラットのダイヤモンドです。大粒ダイヤモンドをお探し ...
大粒ダイヤモンド　1.19ct　D　VS-2
プロポーズリングm306-1ct-d-vs2-3ex-1 | 【美輪宝石】福岡で低価格高 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru