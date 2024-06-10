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⭐️特価⭐️MARC JACOBS ショルダーバッグ
商品番号 U42763215716
商品名

⭐️特価⭐️MARC JACOBS ショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】MARCJACOBSマークジェイコブ【タイプ】ショルダーバッグカメラバック【カラー】ワインレッド　ゴールド【実寸サイズ】縦：12cm横：19cmマチ：5.5cm少し金属部分等に劣化がありますので、写真にて確認お願いします！カバンの表面への汚れ等はありません。＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎＊1点だけの早いもの勝ち＊おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください＊送料無料！・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・商品の状態は実物写真をご確認ください♪※少しでもお安く出品出来るように送料の都合上箱から出して発送する場合がございます。#なつのショップの商品一覧↑こちらから掘り出し物を見つけてみてください！#MARCJACOBS#マークジェイコブス#バッグ#カバン
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