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シャネル　香水　ネックレス　ヴィンテージ
商品番号 J43321624775
商品名

シャネル　香水　ネックレス　ヴィンテージ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COCOCHANEL　オードパルファムチェーン　ネックレス30年程前に母から譲り受けたものです。（海外の直営店で購入したと聞いています）ネックレスとして1.2回使用したと記憶しています。長年ディスプレイボックスに保管していました。外側の角は金色が薄くなっている箇所がありますブランド品になりますので、すり替え防止のため受取り後の返品、キャンセルはお受けいたしませんUSED品にご理解ある方お願い致します。#CHANEL#シャネル#coco#ココシャネル#香水#オードパルファム#レア#ヴィンテージ#貴重#ネックレス#チェーンカラー...ゴールド
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