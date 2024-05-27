エルメス ガーデンパーティPM トートバッグ

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【素材】 キャンバス、レザー【サイズ】 W約35cmxH約25cmxD約17cm【カラー】 マロンアイボリーダークブラウン茶色■底の角部分に擦れている箇所あります。■サイドに数ヵ所シミ等の汚れあります。■大きな目立つ傷などはございません。(画像にてご確認をお願い致します。)◾️まだまだ使用できると思いますが、神経質な方は購入をお控え下さい。