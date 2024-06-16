Lumier シャギーシャーリングトップス ジャガードトップス ブラウス 新品

フレアスリーブがフェミニンな雰囲気に演出してくれる上品で大人っぽいシャギーシャーリングトップスのアイボリーです。ジャガード生地が華やかな印象の特別感のあるアイテムです。新品、未使用品です。定価¥4,950(税込)タグなしです。フロントと肘上にシャーリングを施したシャギージャガードトップスは、女性らしさを引き立てるフィット＆フレアになっており、体のラインをきれいに見せてくれます。軽い着心地に加え、ペプラムラインによっておなかや腰まわりを自然にカバーできるのも魅力的。一枚で着映えするためシンプルなボトムを合わせるだけでもおしゃれに決まるトレンドライクなアイテムです。・素材：ポリエステル100%・お手入れ方法：手洗いの場合は水温30℃以下をお薦めします。裏返してネットに入れ手洗いコースで洗濯※タンブラー乾燥は控え、色物とは分けてください。洗濯後は形を整えてから干してください。【サイズガイド】肩幅32.5cm 身幅43cm(ゴム) 袖幅24cm 袖丈58cm 着丈61.5cm・モデル身長：159cm・着用サイズ：FREEお気軽にコメントください^^即購入OKです。LumierリュミエFreneZARAザラシャギーシャーリングトップスジャガードトップスシャーリングトップスデザイントップスデザインブラウスジャガード生地大人カジュアルきれいめカジュアルオフィスカジュアルシンプルコーデテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリンジ



【新品】【Lumier】シャギーシャーリングトップス | フリマアプリ ラクマ



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