rolarola Tシャツ 黒 ブラック

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rolarolaで購入したTシャツです。IVEのレイちゃんも着用していました。2回ほど着用しましたがまだまだ綺麗です！RRbyfleamadonnarest\u0026recreation韓国matinkimmschfmischiefmarithethreetimesthreetimesピチTクロップド