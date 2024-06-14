フェンディ 半袖カットソー ストレッチ素材 ズッカ柄 ストライプ サイズ42

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FENDIフェンディ半袖カットソーストレッチ素材ズッカ柄ストライプブラウン系サイズ42平置き(cm)着丈52 肩幅32 身幅39 袖丈13母が百貨店にて購入いたしました。数回着用したのみで目立つキズ汚れなく綺麗です。自宅保管の中古品となりますので、ご理解のうえご検討をお願いいたします。