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フェンディ 半袖カットソー ストレッチ素材 ズッカ柄 ストライプ サイズ42
商品番号 B46263926086
商品名

フェンディ 半袖カットソー ストレッチ素材 ズッカ柄 ストライプ サイズ42
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディ半袖カットソーストレッチ素材ズッカ柄ストライプブラウン系サイズ42平置き(cm)着丈52　肩幅32　身幅39　袖丈13母が百貨店にて購入いたしました。数回着用したのみで目立つキズ汚れなく綺麗です。自宅保管の中古品となりますので、ご理解のうえご検討をお願いいたします。
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