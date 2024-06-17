WG K18 ゴールデンパール ホワイトゴールド 南洋真珠 ペンダントトップ ...

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商品詳細
ゴールデンパール ペンダントトップバチカン WGK18とても綺麗な大粒のゴールデンパールです。天然のものですので、小さなえくぼがございます。未使用ですが、自宅保管品です。細かいスレ等少しでも気になる方はご遠慮ください。宅急便コンパクトで発送予定です。よろしくお願いいたします。カラー···ゴールド材質···K18(18金)
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