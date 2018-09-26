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LOUISVUITTON ルイヴィトン パルナセア ポルトフォイユコメット長財布
商品番号 M98759273439
商品名

LOUISVUITTON ルイヴィトン パルナセア ポルトフォイユコメット長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)ご予算に合わせて極力相談に乗らせていただきます。⭐️良品⭐️LOUISVUITTONルイヴィトンM63103パルナセアポルトフォイユコメット長財布の出品です。L字のファスナーでお札やカードも取り出しやすいデザインです。カードもたくさん収納出来て使い勝手も抜群！2017年の限定モデル！　銀座松屋で購入。参考価格158,760円状態　使用感あり、表面に汚れあり、角の擦り傷などあり。商品詳細シリアルナンバー　MI4128サイズ　W19.5×H10.5×D3cm仕様　札入れｘ3　　　カードポケットx12　　　小銭入れx1　　　フリーポケット×3付属品は箱や保存袋、購入当時の詳細あり。【備考】個人保管ですので、写真にも写りこまない程の擦れなどある場合がございます。他サイトでも同時に出品中のものもあるため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/flight371028.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford554173.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox949939.html
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