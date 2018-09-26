LOUISVUITTON ルイヴィトン パルナセア ポルトフォイユコメット長財布 ...

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ご覧いただきありがとうございます(^^)ご予算に合わせて極力相談に乗らせていただきます。⭐️良品⭐️LOUISVUITTONルイヴィトンM63103パルナセアポルトフォイユコメット長財布の出品です。L字のファスナーでお札やカードも取り出しやすいデザインです。カードもたくさん収納出来て使い勝手も抜群！2017年の限定モデル！ 銀座松屋で購入。参考価格158,760円状態 使用感あり、表面に汚れあり、角の擦り傷などあり。商品詳細シリアルナンバー MI4128サイズ W19.5×H10.5×D3cm仕様 札入れｘ3 カードポケットx12 小銭入れx1 フリーポケット×3付属品は箱や保存袋、購入当時の詳細あり。【備考】個人保管ですので、写真にも写りこまない程の擦れなどある場合がございます。他サイトでも同時に出品中のものもあるため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。