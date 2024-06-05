ヴィヴィアンウエストウッドのティシャツ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック多少の着用感はございますが、目立つ汚れ等はないと思いますが、細かいことが気になる方はお控えくださいよろしくお願い致しますm(__)m



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