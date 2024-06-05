新品未使用　クックマン　Cookman　Tシャツ　ホワイト　Mサイズ

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クックマンのTシャツになります新品未使用です。定価4290円サイズMホワイト神経質な方はご遠慮くださいm(__)mサイトよりCOOKMAN：ブランド説明アメリカ西海岸の料理人仲間が集まり話しました。「僕らが普段キッチンで着用しているシェフパンツは機能的で動きやすいし快適だ！」「でも料理をクリエイトするときもっとカッコいいウエアーは無いか？」そんな彼らの要望を満たす為に生れたのがCookmanwearです。その後Cookmanwearは、デザイン及び機能性の高さから彼らがキッチンで創作活動をする時のみならず、OffDutyの場面でも好んで使用され、onemilewearとしての地位が確立。手ごろな価格とデザインの豊富さから、今では料理人の特別なアイテムではなく、年齢や性別を選ばないNoGenderandAgegapなアイテムとして多くの人たちから支持されています。