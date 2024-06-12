【MOUSSY】FRINGE DENIM SHIRT【新品・未使用】

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☆ご購入、コメントの前にプロフィールのご一読をお願いいたします。★他フリマにも出品しておりますので、突然削除する事がございます。一緒に出品しているキッズ120サイズの大人サイズです。丈が少し長めのデザインになっています。大人だけ背中もフリンジデザインになってます。生地がしっかりしてるので、羽織でも充分お使いいただけます。キッズサイズと一緒にご購入を希望の方は、コメント欄よりお願いいたします。#moussy#moussydenim#moussykids#親子コーデ袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···デニム季節感···春、秋、冬