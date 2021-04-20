nestrobeネストローブ　リネンスタンドフリルブラウス

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nestRobeリネンスタンドフリルブラウス定価¥17,600ネストローブで定番のブラウスです。カラーはブラック、サイズはフリーです。7年前くらいに購入し、気に入って使用していました。使用感はあり、ブラックなので全体に色が褪せている感じがあります。写真をご確認ください。自宅保管品ですので、細かな見落とし、畳じわができている可能性があります。中古品にご理解いただいた上でご購入いただきますようよろしくお願いいたします。発送は小さく折りたたんでの発送になります。また、返品はできませんのでご了承ください。