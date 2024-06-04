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45rpm 長袖シャツ　裏地　グリーン　サイズ2
商品番号 A21009392068
商品名

45rpm 長袖シャツ　裏地　グリーン　サイズ2
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)全体的に使用感がありますが、目立った汚れや傷はありません。コットン100%中国製肩幅約44cm身幅約53cm着丈約68(76)cm袖丈約59cmこちらは即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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