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- 45rpm 長袖シャツ 裏地 グリーン サイズ2
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商品詳細
色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)全体的に使用感がありますが、目立った汚れや傷はありません。コットン100%中国製肩幅約44cm身幅約53cm着丈約68(76)cm袖丈約59cmこちらは即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。
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