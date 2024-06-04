NARUTO ナルト SHIPPUDEN 疾風伝 2007 オールド Tシャツ

ご覧頂きありがとうございます。#熱帯夜clothing↑↑こちらからショップ内検索が可能です！！ぜひご覧くださいm(__)m◇◆管理番号-B10◇◆【商品説明】NARUTOナルトSHIPPUDEN疾風伝2007オールドビンテージTシャツアニメANIMEメキシコ製両面プリントうずまきナルト半袖キッズレディースおそらくキッズSかと思います。レディースXS〜Sぐらいかと。【平置きサイズ】表記・S着丈：65身幅：43肩幅：37袖丈：17【カラー】黒ブラック【素材・備考】コットン100【お値引きについて】●お互いに希望額が合えば値下げ可能です。お気持ち程度とお考え下さい。●複数購入・リピート購入していただける場合はお値下げを積極的に承りますのでお知らせください。*************************フォロー、いいね、コメントお待ちしております。↓↓↓などお好きな方は是非。バンドTバンT90sオールドビンテージOLDVINTAGEヴィンテージニルヴァーナ NIRVANA カートコバーンレッドホットチリペッパーズソニックユース00sダイナソーJr.トムヨークマイブラレッチリAKIRAロックＴアーカイブTravisscottシングルステッチトラビススコットkanyewestカニエウエストJustinBieberジャスティンビーバー



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