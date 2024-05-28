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ラルフローレン☆ポロジーンズ☆レディース☆ホワイト☆Ｔシャツ
商品番号 A30189220970
商品名

ラルフローレン☆ポロジーンズ☆レディース☆ホワイト☆Ｔシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋★サイズ身幅　約　　42㎝着丈　約　　59㎝肩幅　約　　34㎝袖丈　約　　㎝《平置きにて採寸しています。素人採寸ですので若干の誤差がある事をお許し下さい。》☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆＊ラルフローレンポロジーンズレディースＴシャツホワイト＊目立ったシミ色褪せはありませんが、古着ですので多少の使用感はあります。ご理解いただける方ご検討よろしくお願い致します。＊撮影環境や部屋の照明等によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。＊素人の自宅保管です。ご理解の上お買い求め下さい。＊素人検品の為見落としがある事もご理解下さい。＊古着にご理解のある方のみのご購入宜しくお願い致します。＊小さく圧縮しての発送になりますが、ご了承下さい。＊たたみジワ、梱包時の折ジワはご了承ください。＊ほとんどの商品は採寸していません。採寸をご希望の方はお気軽にコメント下さい。＊即購入大歓迎です！！#ラルフローレン#ポロジーンズ#ポロ#レディース#Ｔシャツ#ホワイト
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