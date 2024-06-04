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詩仙堂　メッシュ フリル襟 ハイネックブラウス　インナー 黒 赤　カタバミ草
商品番号 H94293294714
商品名

詩仙堂　メッシュ フリル襟 ハイネックブラウス　インナー 黒 赤　カタバミ草
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HitoshiTamuraハートの葉っぱが可愛らしい酢漿草の総柄です。パワーネット素材で、シアー感と伸縮性があります。サイズ表記なし着丈61身幅48肩幅39.5￼袖丈55.5他にもメッシュ素材のトップスを出品しています￼#詩仙堂、ちりめんはこちらからテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック、レッド袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、総柄、フリル、クローバー
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