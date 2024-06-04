【ヴィンテージ】昭和レトロ 花柄 バラ柄 総柄 ブラウス シャツ

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jelbienジェルビアン昭和レトロスタンドカラーボウタイ棒タイブラウスシャツ※画像の物及び状態が全て。保存袋やレシートはありません※イトキングループ★メルカリでほぼ見ません。かなり昔のヴィンテージ品／廃盤品。昭和の頃のものですから、まあレア品／希少品／入手困難品。糸解けもなくキレイなものは激レア。まだ愛でていたいので自分的プレミアム価格★クオリティーの高い上質なブラウス。ネックラインに添ってタイが付いています。結んだりそのままにしたり、色々な着用が可能。シアー／シースルーなのでインナーはマスト。バラとパンジー？スミレ？の花柄／総柄★オフィスではもちろん、オフシーン、デートでも絶対素敵。1枚で華やかでフェミニン且つスタイリッシュに。黒ないし白など単色のスカートが〇。パンツスタイルでもフェミニンに。清楚系ファッションの王道な感じ。でも革ジャン／革パンツなど辛めのボトムスやアウターを合わせて甘辛ファッションにしてもスタイリッシュで素敵★軽くハリのある手触りで肌触り／着心地も抜群。夏でもベタつかず重宝。素材も仕立てもディテールも上質。デザインはミニマルで洗練された印象★華奢に見えるシルエットに。フェミニンでセンスのいいコーディネートに。ボトムスはシンプルなスカート／パンツはもちろん、デニムでもでもOK。逆にかっちり着込んでも素敵。大人かわいいフェミニンな印象になります★フォロー割＆複数購入割に対応中。詳細はプロフィールまで。他商品は#ちょび姉より検索を〇記載サイズ：19＋〇実寸(約)：肩幅40cm、身幅54cm、着丈59cm※素人の平置き採寸。多少の誤差はご容赦を※必ず実寸の確認を。確認せず「思ったサイズ感でなかった」とするのはご容赦を★母からのお下がり。当方は似合わず試着程のみ。見た限りどーんと目立つ汚れ、ほつれ、破れなどもなさそう。個人的にはすぐ着用可能な美品だと思います★本文＆プロフィールを一読の上、不明点の確認は必ず購入前に。質問などなければ即購入も可。その際には当方提示内容を理解している事とします＊著しい当方のミス又は記載にない状態の商品が届いた場合は評価より先にメッセージを下さい。全力で対処します#グリモワール#ちょび姉シャツ#ちょび姉トップス#ちょび姉レトロ#ちょび姉