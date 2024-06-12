【brokenbase】ブロークンベース 刺繍Tシャツ オーバーサイズ M 白

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管理番号:【平置き採寸表】肩幅 48cm身幅 53cm着丈 66cm袖丈 23cm【カラー】・白 ホワイト 刺繍 黒 ブラック【状態】古着ですが、キレイな状態です着用回数3回ぐらいです・画像ご確認ください------------------------------------------------◆お得な割引きしております！※コメント欄からフォロー割、セット割希望をお伝え下さい。✅フォロー割→【200円オフ】✅セット割→【500円オフ】お値引き致しますので、是非ご利用下さい※割引きは、999円以上対象他の割引と併用不可(対象外でも特別割引ございます⭐️)------------------------------------------------#SMCレディースアパレル商品一覧↑他にもオススメ商品ございますこちらではレディース、メンズ、カジュアル1点物古着used品未使用品を毎日出品しています。トップス・パンツ・スカート・アウターTシャツ・ニット・カーディガンメンズ・レディース・ユニセックスヴィンテージ・vintage・Y2K小さいサイズ～大きいサイズ などなどさまざまなお洋服を販売しています。ぜひご覧くださいませ。1LDKセットアップ モノトーン シンプル オーバーサイズ 白Tワンポイント 古着女子 古着男子 ジェンダーレス ビンテージ------------------------------------------------※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。※即購入の方を優先いたします。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※配送は、できる限りコンパクトに畳み、圧縮する場合もございます。ご容赦ください。※確認はしておりますが、細かな汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございますこと、ご理解ください。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。