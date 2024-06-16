新品　ストロベリーフィールズ チェック　ブラウス　カットソー

新品未使用タグ付きストロベリーフィールズトップス チェック ブラウス 定価12,100円STRAWBERRY-FIELDS【サイズ記載】2(M相当) 肩幅約48cm、身幅約48cm、 着丈約53cm 【素材】アセテート90%、綿10%画像3枚目は透け感を確かめるために下に手を入れた画像です。自宅保管品ですので完璧をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。お品の汚れや傷などチェックはしておりますが自宅保管品です。細かな傷や見落としている場合がありますことをご了承ください。素人撮影ですので写真と実物のお色が若干異なる場合がございます。お安く出品するため、なるべく送料を抑えるようにしております。ハンガーは附属しません。簡易包装\u0026小さく折りたたんでの発送にご理解ください。定形外郵便の場合、保証はございませんのでご理解の上ご購入下さい。以上のことをご理解の上お願い致します。袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏



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