【未使用】A3フリルデザイン痛バッグ5周年ver アンティークブルー

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商品詳細
ザッカマート A3フリルデザイン痛バッグ5周年verお色 アンティークブルー購入しましたが、使用予定がないため出品します購入時の袋に入ったまま開封しておりません。折りたたんで発送予定です。即購入可能素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/reproduce72155.html
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