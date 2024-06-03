新品　コーチ　シグネチャー　フォン　クロスボディ　スマホショルダー　ブラウン

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閲覧ありがとうございます(^^)大人気のコーチスマホショルダーが入荷致しました!!繊細な風合いと艶のあるメタルパーツが相まって、高級感を漂わせます。スマートフォンが入るスペースのほかサイドにファスナーポケットが付いており、小銭やちょっとした小物を収納可能。普段使いはもちろん、旅行などにも便利な一品です。在庫ございますので即購入OKです!!【品番】C7397【カラー】ブラウン【サイズ】・本 体：約横12cm×縦19cm×厚み1.5cm・ショルダー：約110.5-128cm（取り外し可）【素材】PVCシグネチャーキャンバス【状態】新品未使用【付属品】ケアカード、プライスタグ、ショップ袋、保存袋、純正箱【購入先】アメリカコーチアウトレット☆写真は光の加減、お使いのモニターなどにより実物の色と異なる場合があります。☆新品未使用品ですが、革製品には使用には問題のない小さなシワ、押し跡等がある場合もございます。不良品ではなく革製品の特長になります。何卒ご理解頂けますようお願い致します。☆国内コーチ直営店でアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。☆迅速、丁寧なお取引心がけております。宜しくお願い致します。バッグかばん鞄ショルダーバッグクロスボディーポーチクラッチバッグミニバッグミニ小さめ小さいポシェットバッグ縦長レディースレザー革2wayスマホショルダーXGRNPHNXBYクロスグレインフォーンクロスボディスマホケーススマホバッグ