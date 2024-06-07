549d 新品 シーバイクロエ 洗える カシミヤ マフラー 大判ストール 薄手

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商品詳細
#フローレンのマフラー ←ここをクリック●ブランド：SeeByChloé シーバイクロエ●状態：新品未使用カシミヤマフラー●色：レッド系（バーミリオン）●実寸サイズ（単位cm）※多少の誤差はご了承ください：横幅70長さ190●CODE：549-ee-SO◆商品説明：シーバイクロエは、気品に満ちた「姉」であるメゾンクロエにとって、好奇心や個性溢れる「妹」のようなラインです。クロエに寄り添いつつも独自の感性を追求しています。*** なめらかな手触り、洗えるカシミヤ。マフラー 肩かけできるストールにも。◆その他：・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、微キズ、また、微かなヨゴレ等が生じている場合がございます。あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。・こちらの商品は国内正規販売元より購入した正規品です。・原則メルカリ以外には出品しておりません。他への無断転載はご遠慮ください。素材...カシミヤ
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2023年再入荷】大判薄手生カシミヤストール [無地/チェック柄/ライン柄 ...
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2023年再入荷】大判薄手生カシミヤストール [無地/チェック柄/ライン柄 ...