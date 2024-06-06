ラコステ　スリムフィット ストレッチ ポロシャツ (ノースリーブ）

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袖丈···袖なしカラー···ホワイトサイズ…s定価13200円公式ホームページでは売り切れです。一度しか着用してないので汗染みなど汚れはありませんが、素人管理なのでご理解頂ける方のみ購入お願いします。