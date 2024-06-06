

森崎 幸、裸女、希少な画集より、新品高級額装付、版上サイン入り



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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。森崎幸作品名『裸女』（BIJ-5）希少画集の一頁を、新品額にて額装致しました。経年によるヨレがある場合があります。保存状態が良かったため、絵画部分の状態は良好です。版上サイン入り（画像２枚目をご参照ください）。絵画サイズは約18.5㎝×13.5㎝。額のサイズは約25.0㎝×20.0㎝。マット・アクリルガラス付、枠縁とマットの色はブラックです。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。