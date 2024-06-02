【新品タグ付き】 バーバリーブルーレーベル キャミソール M

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商品詳細
バーバリーブルーレーベルのキャミソールです。数年前に購入し、自宅保管していました。新品未使用ですが、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。状態は写真にてご確認をお願いいたします。
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