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plage 【R’IAM】フードオーバー ブラウス
商品番号 T15405456538
商品名

plage 【R’IAM】フードオーバー ブラウス
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年7月にplageで19800円で購入しました。一度だけ着用し、クリーニングして自宅保管していました。ホワイトは店頭、EC即完売したブラウスです。羽織としても使えます♪【2022SS】R'IAM新鮮な印象を作るフードオーバーシャツに半袖Ver.が入荷。半袖にして、前開き使用にすることで、羽織としても着られるようになりました。襟もとの紐のボタンホールは小さめにしており、結ばなくても絞りやすい仕様になっています。大きめのフードがポイントになり、後ろ姿も抜かりなく◎程よくハリのある生地感で、さっと着るだけでサマになる一枚。細身のパンツや、デニムが新鮮でおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/passionate955113.html
http://narcologia.ru/goods/ordering443279.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming654992.html
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R'IAM】フードオーバー ブラウス（シャツ／ブラウス）｜Plage ...
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R'IAM】フードオーバーシャツブラウス（シャツ／ブラウス）｜Plage ...
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R'IAM】フードオーバーシャツブラウス（シャツ／ブラウス）｜Plage ...
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R'IAM】フードオーバーシャツブラウス（シャツ／ブラウス）｜Plage ...
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Plage】R'IAMフードオーバーシャツブラウス カーキ - シャツ/ブラウス ...
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