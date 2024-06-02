plage 【R’IAM】フードオーバー ブラウス

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2022年7月にplageで19800円で購入しました。一度だけ着用し、クリーニングして自宅保管していました。ホワイトは店頭、EC即完売したブラウスです。羽織としても使えます♪【2022SS】R'IAM新鮮な印象を作るフードオーバーシャツに半袖Ver.が入荷。半袖にして、前開き使用にすることで、羽織としても着られるようになりました。襟もとの紐のボタンホールは小さめにしており、結ばなくても絞りやすい仕様になっています。大きめのフードがポイントになり、後ろ姿も抜かりなく◎程よくハリのある生地感で、さっと着るだけでサマになる一枚。細身のパンツや、デニムが新鮮でおすすめです。