ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L モスグリーン　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は緑(モスグリーンぐらい)でビッグポニーが黄色、襟は立てると白のラインが見えるデザインです。サイズはLです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36身幅42着丈59
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