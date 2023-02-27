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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L モスグリーン　ビッグポニー
商品番号 C98221714655
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L モスグリーン　ビッグポニー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は緑(モスグリーンぐらい)でビッグポニーが黄色、襟は立てると白のラインが見えるデザインです。サイズはLです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。平置き採寸肩幅36身幅42着丈59
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