新品 Aquascutum アクアスキュータム カットソー ブラウス ベルト付

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Aquascutumアクアスキュータムカットソーブラウスレースベルト付カラー···ブラック、ホワイト袖丈···半袖サイズ9肩幅約36cm身幅約43cm袖丈約27cm着丈約57cm素人採寸の為、誤差はご了承下さい。【商品の状態】希少なタグ付き新品未使用品です。末長くご着用いただけます。#kzyのアパレル、古着はこちら【その他】・折りたたんで発送します。・らくらくメルカリ便使用ですので匿名発送可能です。・即購入歓迎いたします。・あくまで一度人の手に渡ったものです。ご理解のある方のみご購入をお願いします。